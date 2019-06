Cegiełki budujące zdrowie i piękno

Aminokwasy to malutkie cząsteczki tworzące białka, które stanowią główny materiał budulcowy organizmu. Białkiem jest m.in. kolagen, który odpowiada za stan skóry – jej gładkość i elastyczność. Aminokwasy świetnie nawilżają włosy, wzmacniają ich cebulki, regulują metabolizm w mieszkach włosowych, co zapobiega wypadaniu włosów i stymuluje ich wzrost. Z wiekiem zaczynamy tracić kolagen, co powoduje powstawanie zmarszczek. By uzupełnić jego braki oraz braki innych białek, warto zrobić to zaczynając od aminokwasów. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się nowość wśród terapii regeneracyjnych, czyli Aminokwasowa Terapia Zastępcza JALUPRO®. Co wyróżnia ten preparat i dlaczego zyskuje tak duże uznanie zarówno lekarzy, jak i pacjentów?

Unikatowe połączenie

Innowacyjny preparat JALUPRO® Aminokwasowa Terapia Zastępcza to połączenie unikatowego kompleksu aminokwasów z kwasem hialuronowym. Kolagen jest skomplikowanym przestrzennie białkiem. Odpowiedzialne za jego produkcję fibroblasty, czyli komórki skóry właściwej, muszą wbudować w jego strukturę różne aminokwasy, niezbędne do tego, by włókna kolagenowe zachowały elastyczność. Są one rusztowaniem, które spaja właśnie kwas hialuronowy. Preparaty JALUPRO® dostarczają niezbędne aminokwasy, m.in. leucynę, L-prolinę czy L-lizynę, w postaci unikatowego kompleksu w połączeniu z kwasem hialuronowym, mającym właściwości silnie nawilżające. Dzięki nim można nie tylko zredukować oznaki starzenia w postaci utarty jędrności skóry, cieni pod oczami czy przebarwień, ale również świetnie sprawdza się w przypadku rozstępów czy blizn na wszystkich obszarach ciała. Co więcej 90-dniowa kuracja aminokwasami zmniejsza utratę włosów i wzmacnia je o ponad 20%.

Jeden preparat, wiele możliwości

Preparaty JALUPRO® dostępne są w formie wstrzykiwań, drinków do picia lub kremów. Co to oznacza w praktyce? Możemy wybrać, czy chcemy, aby zostały one metodą iniekcji wprowadzone w gabinecie medycyny estetycznej przez dyplomowanego lekarza czy poprzez suplementację i codzienną pielęgnację samodzielnie wolimy uzupełnić aminokwasowe braki. Najskuteczniej jest połączyć wszystko: od profesjonalnego zabiegu zaczynając, a kończąc na suplementacji i pielęgnacji, które podtrzymają efekty zabiegów iniekcyjnych.

Wyłącznym dystrybutorem marki JALUPRO® w Polsce jest firma SkinSolution.

