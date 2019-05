Drogocenny składnik, dzięki któremu włosy będą jak aksamit!

Płynne złoto Maroka...

...czyli olejek arganowy. Drzewa arganowe, z których pozyskiwany jest ten drogocenny składnik rosną tylko w Maroku! Są bardzo wytrzymałe na warunki zewnętrzne. Żyją w końcu na półpustynnych obszarach śródziemnomorskich, gdzie mimo wysokich temperatur, suchego powietrza i niskiej wilgotności mają się znakomicie. I rodzą owoce – orzechy o unikatowym składzie. To właśnie z nich w wyniku ekstrakcji uzyskuje się olejek arganowy wykorzystywany w kosmetyce. Jego wyjątkowe właściwości służą już od wielu tysięcy lat, w regionie śródziemnomorskim od dawna stosowane są do pielęgnacji skóry i włosów.

Odwieczny sekret urody

Olejek arganowy jest bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Wysoka zawartość witaminy E i doskonale zharmonizowane kwasy tłuszczowe zapewniają naturalną rewitalizację włosom i skórze. Dogłębne nawilżenie, poprawa ich kondycji oraz przywrócenie blasku to jedne z kluczowych właściwości olejku arganowego. Jest on również silnym przeciwutleniaczem, który stanowi ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i substancjami środowiska zewnętrznego. Neutralizuje także wolne rodniki.

Piękno zawarte w olejkach

Olejek arganowy nadaje włosom piękny wygląd i połysk oraz odżywia je przy każdym użyciu. Dla skóry jest doskonałym źródłem nawilżenia, które jest w stanie nawet zredukować zmarszczki! O jego cudownych właściwościach przekonała się współzałożycielka marki Moroccanoil – pioniera wśród pielęgnacji tym drogocennym składnikiem – Carmen Tal. Po rutynowej, nieudanej koloryzacji, na własnych włosach doznała jego wyjątkowości i postanowiła się podzielić swoim doświadczeniem. Tak powstał kultowy produkt, czyli Kuracja Moroccanoil.

Absolutna rewolucja

Kuracja Moroccanoil zapoczątkowała ogólnoświatową modę na olejek arganowy. To podstawowy zabieg dla każdego rodzaju włosów. Nie tylko odżywia i pomaga przywrócić włosom znakomitą kondycję, ale również ułatwia układanie i stylizację. Początkowo jeden produkt dał początek całej linii, której podstawą jest drogocenny olejek z Maroka. Szampony, odżywki, produkty do stylizacji – każdy z nich zawiera olejek aragnowy. Co więcej marka oferuje też kosmetyki do pielęgnacji ciała z linii Body.

Argan na co dzień

Jeśli potrzebujesz wyjątkowej pielęgnacji, Moroccanoil ze swoim znakiem rozpoznawczym, czyli olejkiem arganowym, jest idealną propozycją zarówno dla Twoich włosów, jak i ciała. Od 10 lat marka dba o podkreślanie urody z wykorzystaniem tego drogocennego składniku i jest nie tylko pionierem, ale także liderem branży w jego wykorzystaniu. Hołdując maksymie #ArganEveryDay, czyli argan na co dzień, świetnie pokazuje podejście do pielęgnacji, które oparte jest o naturalność i unikatowość. Olejek arganowy nie bez powodu nazywany jest przecież „płynnym złotem”.

Dowiedz się więcej: https://www.moroccanoil.com/pl/