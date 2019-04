Gdy kremy do pielęgnacji nie pomagają…

– Obecnie dostępne na rynku medycznym metody cieszą się dużą popularnością wśród wszystkich pacjentek: tych, które już korzystają z naszej pomocy, jak i tych, dla których jest to pierwsza wizyta w naszym gabinecie – mówi dr n. med. Ewa Berlińska, specjalista Skin&Smile Berlińska oraz Eva Cure Clinic. Hitem ostatnich tygodni, który przyciąga do gabinetu nowe pacjentki jest Aminokwasowa Terapia Zastępcza JALUPRO®, czyli nowość wśród terapii regeneracyjnych. – Przychodzi do nas wiele nowych pacjentek, które są ciekawe rezultatów takiej terapii, usłyszały o takich metodach, chcą wypróbować, odmłodzić swój wygląd lub pozbyć się niedoskonałości – dodaje dr Berlińska. Dlaczego ta metoda cieszy się taką popularnością? – To bezinwazyjny zabieg, który dzięki zastosowanemu w nim preparatowi, szybko i widocznie odmładza i odżywia skórę. Można się dzięki niemu pozbyć też cellulitu czy rozstępów. Zawiera on wyjątkowe połączenie nieusieciowanego kwasu hialuronowego i kompleksu aminokwasów – dodaje specjalistka. Badania udowodniły, że takie połączenie wspiera bio-rewitalizację skóry. Warto wspomnieć, że aminokwasy budują białka, a więc również kolagen. To on odpowiada za to, że skóra jest gładka i dobrze napięta. Niestety po 30. roku życia jego ilość maleje, a jego braki powodują powstawanie zmarszczek. Działania zewnętrzne (np. w postaci kremów) mogę nie być wystarczającą pomocą dla skóry, dlatego Terapia zyskuje coraz większe uznanie wśród obecnych i przyszłych pacjentek. Co oznacza jej zastosowanie w praktyce? Zmęczona i pozbawiona witalności skóra odzyskuje młodzieńczy blask. Zmarszczki zostają wygładzone, a cera jest znów taka, jak kiedyś. Aminokwasowa Terapia Zastępcza jest skuteczna również w redukowaniu blizn potrądzikowych.

