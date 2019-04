Rozkwitające Piękno na wiosnę

Zima to dla włosów wymagający czas. Częste zmiany temperatur nie są ich sprzymierzeńcem. Uśpione trudną dla nich porą, teraz potrzebują nowej energii. Dlatego wraz z nadchodzącą wiosną zapewnij im powiew świeżości! By włosy lśniły w promieniach wiosennego słońca i zachwycały lekkością poruszane ciepłym wiatrem, potrzeba im wyjątkowej pielęgnacji. Taką zapewnią zestawy Rozkwitające Piękno od Moroccanoil.

Twoje włosy potrzebują nawilżenia, odbudowy, objętości? A może farbujesz je i chcesz im zapewnić specjalną ochronę? Tej wiosny to wszystko Ci się uda! Rozkwitające Piękno to wyjątkowa seria od Moroccanoil, w której skład wchodzą szampon i odżywka oraz minikosmetyk gratis, który będziesz mogła zabrać ze sobą w każdą wiosenną podróż. Z powodzeniem zmieści się on w torebce czy plecaku, by towarzyszyć Ci w jakimkolwiek miejscu.

Jeśli Twoje włosy potrzebują nawilżenia, wybierz zestaw NAWILŻENIE. Suche od sztucznego ogrzewania? Będziesz mogła o tym zapomnieć! Szampon i Odżywka Nawilżające delikatnie oczyszczą i dadzą Twoim włosom niezbędną dawkę nawilżenia, które w pełni je ożywi. Wiosenny blask odżywionej fryzury podkreślisz Nawilżającym Kremem do Stylizacji – dzięki niemu delikatnie ją utrzymasz, zachowując jej naturalność.

Zniszczone włosy? Z pomocą przyjdzie zestaw ODBUDOWA. Nawilżająco-Odżywczy Szampon i Nawilżająco-Odbudowująca Odżywka zregenerują to, co osłabiła zima. Dodatkowo dołączona do zestawu kultowa Kuracja Moroccanoil w opakowaniu o pojemności podróżnej sprawi, że Twoje włosy będą w świetnej kondycji gdziekolwiek się wybierzesz.

Masz delikatne, jasne włosy? Zestaw OBJĘTOŚĆ będzie dla nich idealna. Zestaw zawiera Szampon i Odżywkę Zwiększające Objętość, które odżywiają włosy bez obciążenia. Dzięki temu nawet najdelikatniejsze i najcieńsze zyskają objętość i kształt. Szampon i Odżywkę w zestawie dopełnia Kuracja Light stworzona specjalnie dla włosów jasnych i delikatnych.

Farbowane? Wybierz zestaw COLOR COMPLETE. To absolutny hit, dzięki któremu na długo utrzymasz efekty profesjonalnej koloryzacji z salonu. Szampon, Odżywka oraz Spray Protect&Prevent w wersji podróżnej zapewnią ochronę koloru przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Promieniowanie UV, zanieczyszczenia, uszkodzenia termiczne – zaawansowane technologie wykorzystane w kosmetykach z powodzeniem radzą sobie z wszelkimi przeciwnościami.

Wszystkie kosmetyki Moroccanoil zawierają drogocenny olejek arganowy, który zrewolucjonizował pielęgnację włosów. Co więcej każdy z zestawów zamknięty jest w wiosennej kosmetyczce, która może Ci towarzyszyć w Twoich wiosennych wędrówkach. Nie czekaj więc i zanim wiosna rozkwitnie pięknem na dobre, Ty wybierz Rozkwitające Piękno dla Twoich włosów na wiosnę!

