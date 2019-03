Zęby mleczne, stałe… i co dalej? Implanty, czyli drugie życie Twojego uśmiechu

Choroba, wypadek, niefortunne zdarzenie czy po prostu upływ czasu. Powodów utarty zębów może być wiele. Pojedyncze czy większe braki są naprawdę bardzo powszechne. Niezmienna jednak pozostaje jedna z najskuteczniejszych i najtrwalszych metod ich uzupełniania. To implantologia – dział chirurgii, w którym najważniejszymi zadaniami jest odbudowa zębów i ochrona kości przed jej zanikaniem. Dlaczego warto się na nią zdecydować?

Jedna metoda, wiele funkcji

Żadna inna metoda stomatologii nie pozwala osiągnąć tak długotrwałych i naturalnych efektów jak implantologia. Najistotniejszym atutem stosowania implantów jest możliwość zastąpienia zęba bez konieczności włączania w to innych: - Jeśli brakuje zęba i zdecydujemy się na wstawienie w jego miejsce protezy czy mostu, za każdym razem musimy się oprzeć na innych zębach - wyjaśnia dr Urszula Jarosz, stomatolog i implantolog z warszawskiej kliniki stomatologicznej Varsovia Dental. Oznacza to niszczenie zdrowych zębów, dla których każde dodatkowe obciążenie jest w dłuższej perspektywie czasu fatalne w skutkach. Drugą istotną cechą implantologii jest jej zdolność do zachowania funkcji wyrostka zębowego. Wyrostek zębowy to część, która zanika w przypadku utraty zęba. Implantologia pozwala na zatrzymanie tego procesu, a dzięki temu utrzymanie anatomicznego kształtu twarzy. Brak nawet jednego zęba może mieć ogromny wpływ na wygląd całej twarzy! Kolejną bardzo ważną korzyścią jest poprawa zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia.

Jak wygląda zabieg?

Każdy zabieg implantologiczny poprzedzony jest oceną stanu zdrowia pacjenta. Badany jest m.in. poziom cholesterolu, trójglicerydów czy witaminy D3 w organizmie, co ma znaczący wpływ na ewentualne odrzucenie implantu czy gojenie się ran: – Często suplementujemy u pacjentów witaminę D3, aby osiągnąć wskazany poziom – mówi dr Jarosz.

Kiedy na przeszkodzie nie stoją żadne przeciwwskazania do wykonania zabiegu, można przystąpić do implantacji. W jej trakcie przecinane jest dziąsło i odsłaniana kość. Następnie robione są nawierty i zakładany jest implant. Na końcu wszystko zostaje zszyte. – Implantację najczęściej robimy dwufazowo. Pacjent po zabiegu musi odczekać kilka tygodni do momentu zagojenia się implantu, następnie można wykonać na nim koronę – tłumaczy dr Jarosz. Pełne zrośnięcie implantu z kością następuje po 3–4 miesiącach i wtedy zakładana jest korona. Do najpopularniejszych implantów należą implanty tytanowe. Jest to materiał biokompatybilny oraz dostatecznie twardy, by wytrzymać siły, jakim jest poddawany.

Co po zabiegu?

Wtedy można już cieszyć się odbudowanym, pięknym uśmiechem! Należy przy tym pamiętać o higienie jamy ustnej i regularnych kontrolach w gabinecie stomatologicznym. Pomogą one w zachowaniu długotrwałego efektu, dzięki któremu można szeroko się uśmiechać.

https://varsoviadental.pl