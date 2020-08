Twarz, która zmienia się w oczach

– Nadmiar skóry w obrębie powiek górnych nie tylko optycznie postarza, ale przede wszystkim przeszkadza i utrudnia prawidłowe widzenie, szczególnie po bokach – wyjaśnia dr n. med Tomasz Dębski z Kliniki Dr Dębski. – Stąd bardzo często operacja powiek daje nam podwójne korzyści, zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne – podkreśla specjalista.

Zgodnie z danymi International Society of Aesthetic Plastic Surgery każdego roku wykonuje się ponad 1,2 mln chirurgicznych i laserowych zabiegów plastyki powieki górnej.

Z upływem czasu skóra powiek wiotczeje i pojawia się jej nadmiar. Zmarszczki, zwisająca skóra oraz depozyty tłuszczowe, czyli tzw. „worki” pod oczami odbierają spojrzeniu energię młodości, którą dzięki operacji bardzo łatwo można przywrócić.

– Gałka oczna woczodole otoczona jest tkanką tłuszczową. Zwiekiem struktury anatomiczne powiek wiotczeją i stanowią coraz słabszą barierę dla tkanki tłuszczowej, która przez to uwypukla się ijest widoczna na powierzchni powiek wpostaci tzw. przepuklin tłuszczowych – tłumaczy doktor Dębski. Potocznie nazywane są one „workami” i obok nadmiaru skóry powiek powodującego ich opadanie, stanowią kolejne ze wskazań medycznych do wykonania plastyki powiek. Innym jest również silnie rozbudowana część mięśniaokrężnego oka. Często nadmiarowi skóry towarzyszy także osłabienie funkcji mięśnia dźwigacza, który na skutek zmian degeneracyjnych związanych z wiekiem lub zaburzeń rozwojowych nie unosi powieki wystarczająco wysoko powodując opadanie powieki i znaczne ograniczenie pola widzenia, które często kompensowane jest unoszeniem czoła. Defekt ten może być także skorygowany w trakcie zabiegu plastyki powiek górnych.

Klasyczna operacja plastyczna powiek górnych wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym i polega na usunięciu nadmiaru skóry oraz wspomnianych przepuklin tłuszczowych. W określonych wskazaniach usuwa się też fragment mięśnia okrężnego oka. Cały zabieg trwa około 45 minut. Po krótkim pobycie w klinice pacjent wychodzi do domu i bardzo szybko wraca do normalnego funkcjonowania, z wyraźnie odmłodzonym spojrzeniem, które rzutuje na wygląd całej twarzy.

Plastykę powiek górnych można połączyć z plastyką powiek dolnych, wykonując je w czasie dwóch osobnych operacji lub podczas jednego zabiegu. Wszystko zależy od oczekiwań pacjenta, zakresu i złożoności zabiegu oraz od obiektywnych wskazań do operacji. Połączenie obu zabiegów łączy się z nieco dłuższym czasem rekonwalescencji, który w przypadku plastyki powiek dolnych jest dłuższy w porównaniu z plastyką powiek górnych.

– Plastyka powiek dolnych wiąże się nie tylko z usunięciem nadmiaru skóry, ale także z przemieszczeniem lub rzadko usunięciem przepuklin tłuszczowych. Tłuszcz przemieszcza się w zagłębienie poniżej powieki dolnej zwanej „doliną łez”, jednak żeby było to możliwe, wcześniej trzeba uwolnić tzw. „arcus marginalis”, czyli zrost zewnętrznych struktur powieki do kości dolnego brzegu oczodołu powodujący „przewieszanie się” nad nim przepuklin tłuszczowych. W wyniku uwolnienia tego zrostu i przemieszczenia przepuklin tłuszczowych w „dolinę łez” powieka dolna jest mniej uwypuklona, a jej kontur staje się mniej zarysowany i łagodnie przechodzi wwypukłość policzka, co daje wyraźny efekt odmłodzenia i powoduje, że oczy wyglądają na mniej zmęczone – tłumaczy doktor Tomasz Dębski.

Zabieg na powiekach dolnych wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Trwa on około 90 minut. Cięcie może być wykonane tuż pod brzegiem rzęsowym lub w obrębie spojówki, tj. od wewnętrznej powierzchni powieki – wówczas nie ma zewnętrznej blizny na skórze powieki, ale zakres możliwych do wykonania czynności jest mniejszy i nie obejmuje usunięcia nadmiaru skóry. Blefaroplastyka to najskuteczniejsza metoda odmłodzenia oka i przywrócenia mu pełnej sprawności zaburzonej wskutek zmian związanych z upływem czasu.