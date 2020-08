W trosce o bezpieczeństwo bohaterek i bohaterów naszych czasów

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to trudny czas przede wszystkim dla osób pracujących w ochronie zdrowia: lekarzy i lekarek, ratowników i ratowniczek medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy. Dla wszystkich medyków, ale również pozostałych pracowników jednostek opieki zdrowotnej. To oni w głównej mierze narażeni są na zakażenie. Wirus dla lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego to bezpośrednie ryzyko dla ich zdrowia, ale pośrednio również dla zdrowia i życia każdego z nas. Dlatego tak ważne jest testowanie i powszechny, swobodny dostęp do badań dla pracowników ochrony zdrowia. Samorząd Województwa Mazowieckiego podczas epidemii zadbał o taką możliwość.