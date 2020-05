Solidarność z medykami w czasach zarazy

Członkowie Zespołów Ratownictwa Medycznego na co dzień spotykają się z trudnymi sytuacjami, ale epidemia to ekstremalne warunki pracy, dlatego w tym wymagającym okresie wsparcie płynie z Samorządu Województwa Mazowieckiego, który na ten cel przeznaczył 30 mln złotych ze środków unijnych. Służyć one będą finansowaniu posiłków, dojazdów czy organizowaniu tymczasowych miejsc pobytu pracowniczek i pracowników pogotowia, którzy ze względu na zagrożenie nie mogą wrócić do swoich domów, by nie narażać na ryzyko zarażenia swoich najbliższych. W ramach projektu pokryte mogą zostać również koszty osobowe związane z wynagrodzeniami, nadgodzinami czy zatrudnieniem dodatkowego personelu, zajmującego się np. odkażaniem karetek. Wsparcie obejmie również szkolenia zwiększające skuteczność zwalczania epidemii, np. z zakresu stosowania środków ochronnych oraz ich bezpiecznego użytkowania, w tym utylizacji. Wszystko po to, aby stworzyć w stacjach pogotowia i wyczekiwania zespołów warunki minimalizujące zagrożenie epidemiologiczne wśród personelu podczas walki z SARS-CoV-2. – W czasie epidemii chodzi o dobrą pracę pogotowia, które nie tylko musi wyjeżdżać do pacjentów z podejrzeniem COVID-19, ale też do osób z innymi schorzeniami – podkreśla Elżbieta Lanc członek zarządu województwa.

Miejsca, w których medycy mogą odpocząć podczas służby lub przebywać w przypadku ewentualnej izolacji zaleconej przez SANEPID przygotowały również władze miasta stołecznego Warszawy. Znalazły się one na Mokotowie, Woli oraz Pradze. Poza tym personel Pogotowia Ratunkowego w czasie epidemii, wraz z innymi pracownikami służby zdrowia, może bez opłat korzystać ze stołecznych parkingów. Wsparcie płynie nie tylko z jednostek samorządu terytorialnego, ale również z organizacji pozarządowych, firm czy osób prywatnych. – Za wszystkie dowody wsparcia i gesty solidarności bardzo serdecznie dziękujemy. To bardzo dużo dla nas znaczy – podkreśla dr Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".

Już od pierwszych dni epidemii w Polsce zespoły ratownictwa przy wsparciu Ikea Polska otrzymują bezpłatne posiłki z sąsiednich restauracji i pizzerii. Prezes Polpharma S.A. Jerzy Starak zapewnił medykom posiłki z Restauracji Belvedere oraz codzienne dostawy herbaty i soków Herbapolu. Gesty solidarności płyną również od Citi w Polsce, #CitiVolunteers – wolontariusze Citi w Polsce dostarczają posiłki do wszystkich 36 oddziałów WSPRiTS "Meditrans" i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego. Wielkim darczyńcą jest również warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która przekazuje 60 kg świeżych owoców każdego dnia. O to, aby ratowniczki i ratownicy mogli czerpać energię z posiłków zadbały również firmy Mars Polska oraz Sodexo, przekazując zapasy batoników, a sklep Alpin Warszawa przekazał pełnowartościowe liofilizowane posiłki. Klienci i właścicielka firmy Magia Brylantów podarowali ratownikom ekspres wraz z zapasem kawy, z kolei firma Nałęczów Zdrój, zaopatrzyła warszawskie pogotowie w ponad 27 000 butelek wody mineralnej Cisowianka. Pracownicy Departamentu Zamówień Publicznych z Centrali ZUS przekazali soki owocowe i warzywne, a Hurtownia Gastronomiczno-Spożywcza Niemirka zapas ciasteczek.

Pomoc przyszła również od firmy Samsung Polska, która dostarczyła do oddziałów "Meditrans" 10 kompletów pralek i suszarek. Urządzenia trafiły do placówek: Praga Południe - Grochów, Mokotów - Oś. Wierzbno oraz Śródmieście. Wsparcia udzielili również: Polski Związek Łowiecki, organizując akcję #myśliwizpomocą, w trakcie której w 20 miastach Polski myśliwi szyli maseczki dla służby zdrowia oraz OSP Ratownictwo Wodne - Warszawa organizacja non profit, która również przekazała zapas masek ochronnych. Pogotowie "Meditrans" otrzymało również wykonane w technologii 3D przyłbice ochronne, które powstały dzięki osobom zaangażowanym w akcję „Przyłbica w koronie – Warszawa i okolice”.