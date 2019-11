Jama ustna to nie tylko zęby. Trzy powody, które mogą zniszczyć Twoje dziąsła

Czym jest recesja dziąseł?

Recesja dziąseł to osuwanie się dziąsła z zęba. Powoduje ono odsłonięcie szyjek zębowych i korzenia zęba, co skutkuje nie tylko problemami natury estetycznej, ale przede wszystkim zdrowotnej. Nadwrażliwość na bodźce termiczne, chemiczne, mechaniczne, większe ryzyko próchnicy czy w końcu wypadanie zębów… W większość przypadków można temu przeciwdziałać, znając powody negatywnych zmian. Warto – recesja jest nie do cofnięcia.

Powód pierwszy: niewłaściwa higiena

Zarówno nieprzywiązywanie uwagi do właściwej higieny jamy ustnej, jak i nadgorliwość w szczotkowaniu zębów mogą przysporzyć problemów. To one są najczęściej powodem recesji dziąseł.

– Niewystarczająca higiena jamy ustnej prowadzi do osadzania się resztek pokarmu na zębach i w przestrzeniach międzyzębowych. Jest to doskonałe środowisko dla rozwoju chorobotwórczych bakterii. Ich działanie sprawia, że następnie tworzy się kamień nazębny i stan zapalny tkanek przyzębia, czyli paradontoza – wyjaśnia dr Urszula Jarosz, stomatolog Varsovia Dental w Warszawie – To schorzenie stwarza duże ryzyko recesji dziąseł – dodaje.

Nie tylko brak szczotkowania, ale również nieprawidłowa technika może być negatywnym w skutkach nawykiem. – Poziome ruchy szczotkowania, używanie zbyt dużej siły czy zbyt twarda szczoteczki prowadzą do mechanicznego wytarcia dziąsła. W ten sposób również może powstać recesja dziąseł – mówi dr Jarosz.

Powód drugi: krzywy zgryz

Ortodoncja to nie tylko piękny uśmiech, ale przede wszystkim troska o zdrowie. Stłoczone, nachodzące na siebie zęby to większe ryzyko próchnicy, stanów zapalnych tkanek przyzębia, paradontozy i oczywiście tym samym recesji dziąseł. – Mechanizm jest podobny jak w przypadku braku prawidłowej higieny jamy ustnej – na zębach osadza się kamień i płytka nazębna, które są pożywką dla chorobotwórczych bakterii. Z tym że w tym przypadku do niektórych miejsc w jamie ustnej po prostu nie jesteśmy w stanie dotrzeć szczoteczką z powodu nieprawidłowego ustawienia zgryzu – tłumaczy dr Jarosz. Ponadto wpływ w takim wypadku może mieć również częściowe pokrycie wyrostka zębowego cienką blaszką kostną lub ustawienie zęba poza wyrostkiem zębowym.

Powód trzeci: choroba okluzyjna

Choroba okluzyjna jest jedną z powszechnych obecnie chorób. Często myli się ją choćby z migreną. Jednak jeśli bólowi głowy towarzyszą również takie objawy, jak nadwrażliwość zębów, zgrzytanie zębami, „przeskakiwanie” żuchwy czy odczucie napięcia mięśni twarzy, to prawdopodobnie pomocy należy poszukać u stomatologa. To ważne nie tylko ze względu na powyższe dolegliwości, ale również na ryzyko recesji dziąseł.

Istnieją również inne czynniki mogące powodować recesję dziąseł. Należą do nich m.in.: zanik wyrostka zębowego (w przypadku utarty zęba) czy czynniki anatomiczne (zbyt cienkie i delikatny dziąsła). Mając świadomość zagrożeń jesteśmy w stanie przeciwdziałać negatywnym i nieestetycznym zmianom.

https://varsoviadental.pl