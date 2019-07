Italia z JALUPRO®, czyli polscy lekarze w Rzymie i Mediolanie

W Rzymie specjaliści medycyny estetycznej wzięli udział w kongresie Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Estetycznej SIME oraz specjalnie dedykowanym szkoleniu "Od bio-rewitalizacji do bio-regeneracji" ze znanym włoskim chirurgiem plastykiem doktorem Daniele Bollero. Nie zabrakło oczywiście wyśmienitej kolacji u stóp Schodów Hiszpańskich i wrzucenia monety do Fontanny di Trevi, aby zapewnić sobie powrót do Rzymu.

Wsród zaproszonych do Rzymu lekarzy byli specjaliści medycyny estetycznej: dr Ika Pankowska, dr Sylwia Szymanuszka, dr Sylwia Knast, dr Jacek Winczakiewicz, dr Julita Janeczko, dr Joanna Haratym, dr Agnieszka Podołowska, dr Kamila Padlewska, dr Monika Łącka oraz dr Battsengel Rentsen.

Z kolei w Mediolanie odbyło się szkolenie z włoskim ekspertem w dziedzinie medycyny estetycznej i uznanym na świecie specjalistą wykorzystania lipofillingu w zabiegach, a także autorem licznych publikacji na temat nowoczesnych metod odżywiania i odbudowy skóry twarzy doktorem Mario Goisisem pod hasłem "Sztuka i piękno: jak odmienne narodowości definiują harmonie i proporcje twarzy". W szkoleniu uczestniczyli specjaliści medycyny estetycznej: dr Monika Bujanowska, dr Beata Dethloff, dr Maciej Panek, dr Beata Rajkowska, dr Katarzyna Podolec, dr Łukasz Michalak oraz dr Paweł Lasek. Po szkoleniu, gospodarz doktor Mario Goisis, wielki miłośnik sztuki, zabrał swoich gości do mediolańskiej Pinakoteki Brera, aby na obrazach ulubionych mistrzów Mantegny, Belliniego, Crivelliego, Piero della Francesca, Raffaella czy Caravaggia pokazać proporcje i piękno w sztuce i aby te obserwacje zastosować później w zabiegach medycyny estetycznej.

Uroczysta kolacja odbyła się w mediolańskim Società del Giardino, jednym z dziesięciu najstarszych klubów dżentelmeńskich na świecie, założonym w 1783 roku. Wielu bohaterów włoskiej i międzynarodowej historii, takich jak cesarze, królowie, książęta, premierzy, mężowie stanu, kardynałowie, laureaci Nagrody Nobla, naukowcy, artyści oraz ludzie kultury przeszli przez sale Società del Giardino. Dzięki powiązaniom z instytucjami obywatelskimi i kulturalnymi, władzami wojskowymi oraz korpusem dyplomatycznym klub Società del Giardino jest dziś ważnym punktem odniesienia dla mediolańskiego życia i ważną instytucją mediolańskiej tradycji.

Na jesień firma SkinSolution planuje kolejne ciekawe wyjazdy dla lekarzy, które łączą ze sobą pożyteczne unikatowe szkolenia oraz przyjemne zwiedzanie pięknych miejsc na świecie.

https://skinsolution.pl