Nie daj się upałom! Zachowaj zdrową i piękną skórę, dzięki pięciu prostym zasadom

Zasada 1. Nawodnienie

Skóra, aby zachowała jędrność i elastyczność potrzebuje nawilżenia. To potocznie rzecz ujmując: oczywista oczywistość. Ale jak to zrobić, by zapewnić skórze skuteczne nawilżenie? Po pierwsze – woda. – Należy pamiętać o nawadnianiu, zwłaszcza gdy temperatury są tak wysokie – mówi dr Ewa Berlińska, dermatolog, specjalista medycyny estetycznej i właścicielka londyńskiej Eva Cure Clinic oraz Skin&Smile Berlińska – Wskazane jest wypijać co najmniej 2 litry wody dziennie – dodaje specjalistka. Woda nie tylko ugasi pragnienie, ale również uzupełni braki w minerałach, które wraz z potem są usuwane z organizmu.



Zasada 2. Detoks

Warto również zadbać o detoksykację. – Cytryna, imbir, mięta są doskonałe, by odkwasić organizm – wyjaśnia dr Berlińska. A zakwaszenie może prowadzić m.in. do powstawanie tzw. skórki pomarańczowej czy wyprysków na udach i pośladkach. Tego, w szczególności latem, wolimy uniknąć.

Zasada 3. Dieta

Warto również latem zadbać o dietę, która zapewni skórze sprężystość, elastyczność i gładkość. Witaminy A, C i E zawarte w posiłkach doskonale spełnią to zadanie. Słońce, zwłaszcza w nadmiarze, może prowadzić do powstawania np. przebarwień i oczywiście przyspieszać proces starzenia skóry. Witamina A chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym. Witamina C, która jest antyoksydantem, opóźnia procesy starzenia skóry. Co więcej uszczelnia naczynia krwionośne, dzięki czemu hamuje pękanie naczynek i powstawanie tzw. pajączków. Latem w trakcie gorących dni skóra jest na to w szczególności narażona. Witamina E pobudza metabolizm tkanki łącznej oraz posiada silne właściwości antyutleniające. Skutecznie chroni warstwę lipidową naskórka.

Zasada 4. Kremy i maseczki

By działać skutecznie, należy działać kompleksowo. Nawilżanie od wewnątrz należy wesprzeć działaniem od zewnątrz. Jak możemy to zrobić? – Oczywiście kremy nawilżające, ale również samodzielnie przygotowane maseczki, np. z owsianki, ogórka czy kiwi – podpowiada dr Berlińska. Te dwa ostatnie produkty są bogate w antyoksydanty, których działanie przejawia się choćby polepszeniem nawilżenia skóry czy wzmocnieniem płaszcza hydrolipidowego uodparniającego skórę przed przesuszeniem.

Zasada 5. Peelingi i aminokwasy

Domowe zabiegi warto uzupełnić o te profesjonalne – wykonywane w gabinecie medycyny estetycznej. – Latem moim pacjentkom szczególnie polecam peeling migdałowy, czyli tzw. peeling słoneczny. Jest on delikatny i doskonale nadaje się na tę porę roku – mówi specjalistka – W przeciwieństwie np. do peelingów chemicznych, które nie są wskazane latem – dodaje. Dobrym wyborem będzie również Aminokwasowa Terapia Zastępcza i terapia preparatami JALUPRO®. – Aminokwasy wzmacniają barierę ochronną skóry przed promieniowaniem UVA i UVB – wyjaśnia dr Berlińska. Co ciekawe, preparaty JALUPRO® są dostępne nie tylko w formie wstrzykiwań w gabinecie, ale także jako suplementy oraz drinki, które można stosować w domu.

Latem bez wątpienia należy unikać wszelkich zabiegów laserowych, chemicznych peeligów czy innych agresywnych tą porą roku zabiegów.





Lato z pewnością będzie gorące. Nie musi się to jednak odbijać na kondycji naszej skóry. Jeśli właściwie o nią zadbamy, zachowa ona piękny i zdrowy wygląd.

http://www.evacure.co.uk

http://skin-smile.pl